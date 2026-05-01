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Rio na Zona da Mata atinge cota de inundação, alerta Apac; confira municípios afetados

O Rio Sirigi, em Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, atingiu a cota de inundação, informou a Apac na manhã desta sexta (1)

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/05/2026 às 08:37

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Chuva/Foto: Rafael Vieira/DP Foto

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou, na manhã desta sexta-feira (1), que o Rio Siriji, em Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, atingiu a cota de inundação.

Segundo o aviso hidrológico, publicado às 8h07, as cidades de Vicência e Aliança estão sendo afetadas pelo extravasamento do rio.

Além disso, o Rio Capibaribe Mirim, em Timbaúba, também na Mata Norte, e o Rio Capibaribe, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, atingiram a cota de alerta. Devem permanecer em atenção com a possibilidade de inundação os seguintes municípios: Timbaúba, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Recife. 

Estado de Alerta

A Apac renovou o aviso meteorológico para o estado de chuvas em Pernambuco na manhã desta sexta-feira (1).

O comunicado estabelece Estado de Alerta para as regiões Mata Norte e Metropolitana do Recife. Este alerta é o mais extremo entre os emitidos pela Apac e sinaliza riscos para a população, prevendo fortes pancadas de chuva ao longo do dia.

Para a Mata Sul e o Agreste, as chuvas seguem em Estado de Observação.

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APAC , inundação , rio
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