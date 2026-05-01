Vida Urbana
Saiba onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24h

O Grande Recife e a Mata Norte do estado amanheceram em estado de alerta nesta sexta-feira

Ester Marques

Publicado: 01/05/2026 às 08:55

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

As regiões pernambucanas do Grande Recife e da Mata Norte amanheceram em estado de alerta para as chuvas nesta sexta-feira (1º), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac)

Até o fechamento desta matéria, o aviso para as chuvas no estado permanece em estado de alerta, e três avisos hidrológicos foram publicados para extravasamento dos rios Capibaribe, em São Lourenço da Mata; Sirigi, em Vicência, e Capibarie Mirim, em Timbaúba. 

Confira os municípios com os maiores acumulados de chuva nas últimas 24h:

Goiana | 181 mm ([APAC] [ETA Compesa])

Goiana | 175,8 mm ([APAC] Ponta de Pedra)

Abreu e Lima | 144,8 mm ([APAC] IPA)

Paulista | 142,93 mm ([APAC] Janga 2)

Igarassu | 140,5 mm ([APAC] Alto do Céu)

Paulista | 136,19 mm ([CEMADEN] Maria Farinha)

Condado | 129,6 mm ([APAC] Assentamento Agrícola)

Itaquitinga | 120,8 mm ([APAC] Fórum de Itaquitinga)

Igarassu | 117,91 mm ([CEMADEN] Cruz de Rebouças 2)

Itambé | 117,6 mm ([APAC] Ginásio Municipal)

Ilha de Itamaracá | 114,4 mm ([APAC] SERES)

Olinda | 113,82 mm ([APAC] Ouro Preto)

Itapissuma | 113,6 mm ([APAC] Colégio Municipal)

Ferreiros | 113,4 mm ([APAC] Centro Cultural)

Camaragibe | 105,54 mm ([CEMADEN] Aldeia)

Vicência | 104,4 mm ([APAC] [ETA Compesa])

