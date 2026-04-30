Justiça decreta prisão preventiva de homem que atacou mulher com água fervente, facadas e marteladas em Jaboatão

Mulher foi atacada com água quente, facadas e marteladas pelo ex-companheiro dentro de casa, na noite de terça (28), no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) (Foto: Arquivo/TJPE)

A Justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de Levi Belchior Coelis Pantaleão, de 46 anos, suspeito de atacar a ex-companheira, de 34, com água quente, facadas e marteladas, no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada na Central Especializada das Garantias de Jaboatão, nesta quarta-feira (29).

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife, onde permanece à disposição da Justiça.

Como foi

Segundo a Polícia Civil, o crime foi motivado por ciúmes.

O casal manteve um relacionamento por cerca de seis anos e tem um filho de 4 anos. Apesar de estarem separados há aproximadamente um ano, ainda viviam na mesma residência.

De acordo com o delegado, o homem relatou ter seguido a vítima até uma academia e afirmado que a viu com outro homem.

“Ele disse que estava com ciúmes e que presenciou a vítima com outra pessoa, mas essa é apenas a versão dele, que será confrontada com o depoimento dela”, destacou o Delegado Rodrigo Belo, em entrevista à TV Guararapes.

Ainda segundo o delegado, o suspeito premeditou o ataque. Ele retirou as lâmpadas do imóvel para deixar o ambiente escuro e esperou a mulher voltar para casa.

Ao entrar no apartamento, a vítima foi surpreendida com uma panela de água quente. Em seguida, foi atingida por golpes de faca e marteladas na cabeça.

Gravemente ferida, a mulher foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lagoa Encantada e depois transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife. O estado de saúde dela é considerado crítico.

Após o crime, o suspeito foi contido por populares e também precisou de atendimento médico antes de ser levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Civil investiga se o homem possui histórico de violência doméstica no estado do Amazonas. Até o momento, não havia medida protetiva registrada.

Por meio de nota, a PCPE informou que o caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

