Olinda anuncia esquema dos serviços públicos para o feriadão do Dia do Trabalho

Áreas como saúde, limpeza urbana e mobilidade funcionarão dentro de esquema especial, segundo a Prefeitura de Olinda; confira

Um das paisagens da cidade de Olinda com a Igreja da Sé em primeiro plano (Fotos de divulgação/Crédito: Hans Manteufeul/Cortesia)

A Prefeitura de Olinda anunciou, nesta quinta-feira (30), o esquema de funcionamento dos serviços públicos durante o feriadão do Dia do Trabalhador, que começa nesta sexta.

As atividades administrativas estarão suspensas, voltando à normalidade na segunda-feira (4), mas os serviços essenciais serão mantidos, conforme a Prefeitura.

São os casos das áreas como saúde, limpeza urbana e mobilidade, que terão operação com ajustes.

Saúde



Os serviços de urgência e emergência funcionarão normalmente, em regime de plantão 24 horas, no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce.

Mercados públicos

Os mercados públicos funcionam das 6h às 13h.

Coleta de lixo

A coleta domiciliar opera nesta sexta-feira (01) e sábado (02) com 100% do funcionamento.

Já no domingo (03) com 20% da capacidade, e reforço na varrição da Orla e do Sítio Histórico.

Ciclofaixa de Lazer e Turismo

A ciclofaixa funcionará na sexta-feira (1º) e no domingo (03), das 7h às 16h, garantindo opção de lazer e mobilidade para moradores e visitantes durante o feriado.