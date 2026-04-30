Feriadão deve ser de chuva forte em quase todo o estado de Pernambuco, prevê Apac

A Região Metropolitana do Recife e as zonas da mata Norte e Sul serão atingidas por maiores volumes de água a partir desta sexta (1º), segundo previsão da Apac

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Foto: Rafael Vieira/DP FOTO)

O feriadão do Dia do Trabalhador deve ser de chuva na maior parte do estado de Pernambuco. A previsão é da Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac).

Segundo publicou no final da manhã desta quinta-feira (30), a Apac prevê chuva com grau de intensidade moderada (acúmulo de até 50 mm) para a Região Metropolitana do Recife, Fernando de Noronha, zona da Mata Norte e Sul, nesta sexta (1º).

A chuva será de fraca a moderada (até 30 mm) no Agreste e fraca (até 10 mm) no Sertão.

Conforme o quadro de tendência de precipitação da Apac, a chuva será mais intensa, de Moderada a Forte (até 100mm), no sábado, para toda a região mais próxima ao litoral do estado.

Seguindo como moderada para Fernando de Noronha, de fraca a moderada para Agreste e fraca para o Sertão.

Domingo

No último dia do feriadão, a chuva deve diminuir, segundo a Apac, passando de fraca a moderada na Região Metropolitana e Zona da Mata, fraca para o Agreste e sem risco de precipitação no Sertão.

Previsão indica a manutenção da intensidade moderada para o arquipélago de Fernando de Noronha



