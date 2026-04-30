MPPE investiga acusação de abuso sexual contra criança de 4 anos pelo pai, em Petrolina

Portaria foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30) e apura denúncia de abuso sexual contra uma criança de 4 anos, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco

Prédio do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um procedimento administrativo para investigar um caso de violência sexual contra uma criança de 4 anos, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A portaria da apuração foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (30).

De acordo com o documento da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, a denúncia aponta o pai da criança como principal suspeito. O caso veio à tona após a vítima relatar na escolar que vinha sofrendo abusos sexuais e ser encaminhada para o conselho tutelar.

Ainda de acordo com as informações, a criança afirmou que a mãe tinha conhecimento dos abusos. Ainda assim, teria pedido que a filha mantivesse silêncio.

Apesar de ter registrado boletim de ocorrência, a mãe declarou acreditar que os relatos seriam “fruto de imaginação” e manteve o relacionamento com o suspeito.

O Ministério Público informou que já pediu o afastamento do homem de casa, mas ainda não há confirmação se a medida está sendo cumprida nem se a criança está em segurança.

O órgão também tenta encontrar outros familiares que possam cuidar da menina, já que há suspeita de falha na proteção por parte da mãe.

Ainda de acordo com o MPPE, até a publicação da portaria, o Conselho Tutelar não havia respondido aos pedidos de informação feitos pela Promotoria.

A investigação continua para esclarecer o caso e garantir a proteção da criança.

