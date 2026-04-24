Vídeo: Motorista de ônibus é agredido por passageiro após parar em alagamento, no Recife, e revida

Na gravação, é possível observar um homem que estava sem camisa pulando a catraca do coletivo e agredindo fisicamente o condutor

Agressão foi registrada por passageiros. (Reprodução/Redes sociais)

Um motorista de ônibus foi agredido por um passageiro, em meio a um alagamento, no Ibura, na Zona Sul do Recife.

O caso foi registrado por passageiros na quinta (23), durante a chuva forte que caiu no Grande Recife. Na gravação, é possível observar um homem que estava sem camisa pulando a catraca do coletivo e agredindo fisicamente o condutor.

Em seguida, o motorista revida, se pendurando em uma haste na lateral do veículo e dá um chute no agressor. Enquanto isso, outros passageiros se desesperam e gritam: “Jesus” e “leva esse ônibus”.

Como foi

Tudo aconteceu no meio de um alagamento na Avenida Dois Rios, no Ibura, na Zona Sul do Recife. Em entrevista à TV Guararapes, o motorista, que preferiu não ser identificado, contou que a água estava subindo rapidamente e ele teve que tomar uma atitude.

“Não poderia colocar em risco as pessoas no ônibus. Tinha cadeirante e idoso. Parei antes no alagamento e disse que as portas estavam abertas e que as pessoas poderiam descer. Corria o risco de quebrar o veículo e ter que pagar por isso”, declarou.

Ainda segundo o condutor, a avenida estava alagada e tinha um homem com a água acima do peito.

Foi então que passageiros começaram a xingá-lo. “Me chamaram de babão e colocaram pressão psicológica, pensando que iria ceder. Não poderia passar”, justificou.

O motorista disse que gostaria de pedir desculpa a todas as pessoas e fez um alerta ao homem que o agrediu. “Ali no volante tem pai de família que tenta ganhar o pão”, declarou. Também fez um pedido para os políticos. “Deveriam fazer um espaço reservado para motorista de ônibus, como existem em avião e em metrô”, acrescentou.

O Diario entrou em contato com as autoridades sobre o caso e aguarda retorno.

