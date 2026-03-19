Suspeito de ao menos 30 assaltos a ônibus no Grande Recife é preso em flagrante

Segundo Polícia Civil, 10 crimes foram praticados em quatro dias. O suspeito é considerado de "alta periculosidade"

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. (Foto: Polícia Civil/divulgação)

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por suspeita de ter praticado ao menos 30 assaltos a ônibus no Grande Recife.

Segundo a Polícia Civil, desse total de roubos, 10 foram registrados em quatro dias.

A corporação informou que o suspeito é considerado de "alta periculosidade" e tem "extensa ficha criminal".

A polícia informou, ainda, que ele atuava em diversos bairros do Recife e Região Metropolitana.

Além disso, ele também é suspeito de crimes de ameaça.