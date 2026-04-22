Ônibus é incendiado durante protesto e bloqueia trânsito no Ibura, no Recife

Manifestação na noite desta quarta (22) interdita a Avenida Dois Rios. Corpo de Bombeiros foi acionado

Manifestantes atearam fogo e impediram passagem de motoristas na Avenida Dois Rios (Foto: Reprodução/Instagram)

Um ônibus foi incendiado durante um protesto na noite desta quarta-feira (22), nas proximidades do SESI da Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. A manifestação provoca o bloqueio total da via e deixa o trânsito completamente parado na região.

De acordo com as primeiras informações, manifestantes interditaram a pista e atearam fogo no coletivo. Ainda não há detalhes sobre a motivação do protesto. A fumaça pode ser vista à distância e o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas.

Motoristas enfrentam dificuldades para circular pela área e precisam buscar rotas alternativas, como o bairro do Barro e a BR-101. O caso segue em andamento.