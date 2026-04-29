Medida atinge produtos infantis e de uso diário, com risco de perda de eficácia

Anvisa proíbe protetores solares e repelentes por falha na fabricação; veja marcas (Kaboompic/Pexels)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição, o recolhimento e a suspensão do uso de protetores solares e repelentes fabricados pela empresa Henlau Química Ltda., após identificar irregularidades no processo produtivo. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (29) e atinge produtos comercializados sob marcas como Sunlau, Wurth e Needs.

A medida foi adotada após inspeções sanitárias realizadas entre os dias 14 e 17 de abril revelarem o descumprimento de normas que garantem a qualidade, a segurança e a padronização de cosméticos. Segundo a Anvisa, foi comprovado que parte dos produtos foi fabricada com fórmulas diferentes das autorizadas.

A fiscalização identificou irregularidades em desacordo com a RDC 48/2013, que estabelece as Boas Práticas de Fabricação para produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes.

Os produtos afetados são:

- Repelente Gel Baby Amorável

- Sunlau FPS 30 - Loção de proteção solar UVA/UVB com vitamina E

- Protetor Solar FPS 30 Wurth

- Sunlau Spray repelente Deet

- Needs Repelente de Insetos com Icaridina Spray Kids

- Needs Repelente de Insetos com Icaridina Gel Kids

Para todos esses produtos, a resolução determina a proibição de fabricação, comercialização, distribuição, divulgação e uso, além do recolhimento imediato do mercado.

A principal preocupação da agência é que alterações na composição possam reduzir a eficácia dos produtos - seja na proteção contra a radiação solar, no caso dos protetores, ou na proteção contra insetos, no caso dos repelentes.

Além da suspensão desses itens, a Anvisa adotou medidas mais amplas contra a empresa. Por meio da Resolução RE 1.743/2026, todos os cosméticos fabricados pela Henlau Química tiveram a comercialização proibida e deverão ser recolhidos em todo o país.

A inspeção também apontou falhas na produção de saneantes (produtos de limpeza), em desacordo com a RDC 47/2013. Diante das irregularidades, a agência determinou a interrupção da fabricação desses produtos.

Outras empresas também foram alvo de ações sanitárias. A Cativa Natureza Indústria de Cosméticos Ltda. teve a fabricação, comercialização e uso de diversos produtos suspensos, a partir de lotes produzidos desde agosto de 2025, também por descumprimento de normas de fabricação. Já a Viver Indústria e Comércio de Cosméticos foi proibida de fabricar e comercializar um tônico para barba sem regularização adequada e com substância conservante não permitida.

A recomendação da Anvisa é que consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados. Quem tiver adquirido os itens deve procurar o estabelecimento onde realizou a compra ou entrar em contato com o fabricante para orientações sobre devolução ou descarte correto.