Mães de Pernambuco: novo ciclo com mais de 2.800 vagas é aberto

Novo ciclo de confirmações foi iniciado nesta terça (28) e segue aberto até o dia 24 de maio. Programa Mães de Pernambuco disponibiliza R$ 300 reais mensais para mulheres chefes de família com filhos de até 6 anos

Segundo o Governo de Pernambuco, desde seu lançamento, em março de 2024, o Programa Mães de Pernambuco já beneficiou mais de 140 mil mulheres (Foto: Divulgação / SAS-PE)

O Programa Mães de Pernambuco está com 2.881 vagas abertas para inscrição. O novo ciclo de confirmações teve início nesta terça (28) e seguirá até o dia 24 de maio, para as mulheres que se enquadram nos critérios de participação no projeto, que dá R$ 300 reais por mês para as auxiliadas.

As interessadas devem acessar exclusivamente o portal www.maesdepernambuco.pe.gov.br, informando o CPF e a data de nascimento para verificação imediata da elegibilidade. O sistema indicará aprovação ou inclusão em lista de espera.

Para ser elegível, a mulher deve atender simultaneamente aos seguintes critérios: residir em Pernambuco; ser responsável familiar; estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e recebendo o Bolsa Família; não possuir vínculo empregatício formal; e ser gestante ou mãe ou responsável por uma criança de zero a seis anos.

Sobre o Mães de Pernambuco

Lançado em 2024, mais de 144 mil mulheres já participaram do Programa Mães de Pernambuco, segundo o Governo estadual. A iniciativa prevê R$ 300 mensais exclusivamente para mães de filhos de 0 a 6 anos, chefes de família que já recebem Bolsa Família.

Dúvidas podem ser esclarecidas por meio da Ouvidoria Social da SAS, disponível pelo e-mail [email protected] ou telefone 0800.081.4421, das 7h às 17h.

As beneficiárias também podem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e/ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de referência de seu município para orientações adicionais.