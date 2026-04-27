Neiff se pronuncia e nega que ataque a tiros tenha sido por marketing ou "talaricagem"

Cantor pernambucano afirmou que ataque não teve relação com suposta "talaricagem" nem com desentendimentos com artistas do funk paulista; caso é investigado pela Polícia Civil

Anderson Neiff após tentativa de homicídio (Foto: Neiff via Instagram)

Após ser baleado durante uma perseguição em São Paulo, o cantor Anderson Neiff usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para desmentir rumores sobre a motivação do crime. O artista, um dos principais nomes do brega funk pernambucano, afirmou que o atentado não teve relação com envolvimento amoroso com mulheres de outras pessoas nem com rivalidade com funkeiros da capital paulista.

O ataque aconteceu na manhã de domingo (26), logo após um show realizado na cidade. Segundo o cantor, a van da banda foi perseguida por aproximadamente 10 quilômetros até que criminosos efetuaram os disparos. Neiff foi atingido no ombro.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por uma cirurgia e recebeu alta ainda na noite do mesmo dia.

Com a repercussão do caso, surgiram nas redes sociais especulações sobre a possível motivação do atentado. Entre elas, a de que o crime teria sido provocado por um suposto envolvimento com a companheira de alguém.

Nos stories, o cantor negou diretamente essa versão. “Não tem nada a ver isso que estão falando que ‘Neiff é talarico’. Zero. Eu não sei o que de fato aconteceu”, declarou. “Não peguei mulher de ninguém. Vocês ficam especulando que quero ganhar fama em cima de atentado e eu não fiz nada de errado.”

Outra versão compartilhada por blogueiros de Pernambuco apontava que o atentado teria ligação com uma publicação feita por Neiff sobre a prisão do MC Ryan SP, detido no último dia 15 e investigado por suspeita de participação em um esquema de lavagem de mais de R$ 1,6 bilhão.

Segundo o cantor, essa interpretação também é falsa. Ele explicou que uma imagem publicada com uso de inteligência artificial foi mal compreendida e não tinha qualquer relação com o funkeiro paulista.

“A foto que postei com IA foi zombando das pessoas que queriam que eu fosse preso. Não tem nada a ver que eu fui para São Paulo e a galera do funk me pegou lá”, afirmou.

Neiff também negou que o caso tenha sido planejado para gerar visibilidade ou promover sua carreira musical. “Muitas pessoas acham que é para soltar música para se autopromover, que eu armei isso, mas jamais alguém ia querer levar um tiro nas costas para fazer marketing ou promover música. Eu levei um tiro e foi real.”

O cantor destacou que está se recuperando das dores e frisou que o atentado foi real. "Só quero que a justiça seja feita e que venha tudo a ser esclarecido. Tem pessoas que ficam especulando para se autopromover", afirmou.

A Polícia Civil de São Paulo trata o caso como tentativa de homicídio. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.