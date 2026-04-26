Anderson Neiff aparece em vídeo pela primeira vez após cirurgia; cantor foi baleado neste domingo (26)

Cantor Anderson Neiff apareceu em um vídeo nas redes sociais logo após a cirurgia de retirada de uma bala que ficou alojada no ombro dele

Cantor de 24 anos segue se recuperando após ser baleado no ombro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Anderson Neiff apareceu pela primeira vez em um vídeo nas redes sociais após passar por uma cirurgia de retirada da bala que o atingiu no ombro na manhã deste domingo (26). Nas imagens, o influencer está deitado na cama de um quarto no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, para onde foi socorrido após a van onde ele estava com a banda ser alvejada em uma emboscada enquanto retornava de um show.

A gravação captou um momento em que o cantor abre levemente os olhos e parece tentar falar alguma coisa. Na legenda da postagem, está escrito: “Cura-me, Senhor, e serei curado; salva-me, e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo”.

Cerca de duas horas antes da divulgação do vídeo, uma foto do cantor deitado foi publicada no perfil que a equipe dele tem usado para compartilhar informações com o público.

“Anderson Neiff passou pelo procedimento cirúrgico com sucesso e já se encontra em seu quarto, em recuperação, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Em breve traremos uma atualização completa sobre seu estado de saúde.

Todas as informações serão divulgadas exclusivamente aqui, pelo perfil oficial @50neiff

Agradecemos cada oração, cada mensagem e cada pensamento positivo. O carinho de vocês chega até ele.

‘Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo’”, diz a postagem.

Relembre

O cantor pernambucano de brega-funk Anderson Neiff, de 24 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na manhã deste domingo (26), durante uma emboscada. O influencer voltava de um show e estava acompanhado de 11 pessoas da equipe dele quando a van onde eles estavam foi perseguida por três homens em motocicletas, segundo a Polícia Militar de São Paulo. Após os disparos, os suspeitos fugiram.

A corporação informou que foi acionada por volta das 6h30 para a ocorrência, que aconteceu no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital paulista.

Neiff foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês, onde passou por cirurgia para retirada dos “fragmentos de projétil”, segundo a equipe jurídica dele.

Por volta das 13h, a irmã e empresária de Neiff, Renata Marinho, publicou no Instagram que o procedimento havia sido bem-sucedido. “Concluída com sucesso! Continuaremos em oração”, escreveu.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e a motivação do crime segue desconhecida.