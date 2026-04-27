Vídeo mostra Anderson Neiff após ataque a tiros na saída de show em São Paulo

Cantor de 24 anos segue se recuperando após ser baleado no ombro (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram o momento em que o cantor e influenciador Anderson Neiff, de 24 anos, aparece agonizando logo após ser baleado, em São Paulo. As imagens, publicadas pela N1 Influencer, - agência fundada pelo próprio artista - registram o jovem gritando de dor e sendo amparado por integrantes da equipe enquanto aguarda socorro.

“Nas minhas costas. Pegou nas minhas costas”, diz o cantor. Em seguida, uma pessoa que acompanha a cena afirma: “A bala tá alojada aqui, dá pra ver”.

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Horas após o ataque, ainda no domingo (26), Neiff se pronunciou pela primeira vez e afirmou estar “feliz que a cirurgia deu muito certo” e que é “um milagre”. No vídeo, ele aparece com o braço imobilizado e fala diretamente com os seguidores.

“Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Graças a Deus acabei de chegar no hotel, passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso, mas eu mantive a calma, Deus me ajudou muito. Vou contar para vocês ‘já já’ como tudo aconteceu. Acabei de dar entrevista para algumas matérias nacionais e está tudo muito conturbado para mim agora, mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo para vocês”, disse.

“Eu estou feliz que a cirurgia deu muito certo. Tive apoio de todo mundo da minha banda, dos meus fãs também, que mandaram mensagem positiva; do meu empresário, que ficou atualizando vocês; minha irmã também, que ficou sem saber o que fazer. Mas Deus colocou a mão e eu sou um milagre hoje. ‘Tamo’ junto, um abraço”, completou.

Relembre

O cantor pernambucano foi baleado no ombro na manhã do domingo (26), durante uma emboscada. O influenciador voltava de um show acompanhado por 11 pessoas da equipe, quando a van em que estavam foi perseguida por três homens em motocicletas, segundo a Polícia Militar de São Paulo. Após os disparos, os suspeitos fugiram.

A PM informou que foi acionada por volta das 6h30 para a ocorrência, registrada no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital paulista.

Neiff foi socorrido e encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por cirurgia para retirada de ‘fragmentos de projétil’, de acordo com a equipe jurídica.

O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo como tentativa de homicídio. Até o momento, os suspeitos não foram identificados, e a motivação do crime segue desconhecida.