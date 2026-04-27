"Parecia um murro": Anderson Neiff relembra momento em que levou tiro em São Paulo

Cantor foi atingido por fragmentos de disparos de arma de fogo na manhã deste domingo (26), e precisou passar por cirurgia em São Paulo. Ele passa bem e relembrou o momento em que foi alvejado, durante uma emboscada na zona sul da capital paulista

Cantor recebeu alta no início da noite do domingo (26) (Foto: Reprodução/TV Globo)

O cantor Anderson Neiff relembrou o momento em que foi alvejado enquanto voltava de um show em São Paulo, na manhã do domingo (26). O artista contou, em entrevista ao Fantástico, que a sensação de ser atingido por fragmentos de projétil “parecia um murro”.

O artista foi socorrido para o Hospital Sírio Libanês e precisou passar por uma cirurgia. Ele recebeu alta no início da noite do domingo (26).

“Quando eles começaram a alvejar a van, o primeiro tiro foi atrás da van. Ele começou a disparar muito. Foi o primeiro (tiro), o segundo, e quando ele deu o terceiro eu me assustei. Foi o terceiro que bateu em mim. Bateu nas minhas costas e parecia um murro. Parecia 50 quilos, um saco de cimento nas minhas costas”, relatou Neiff.

Apesar do susto, ele disse estar bem. “Eu estou bem, graças a Deus, fiz a cirurgia. A cirurgia foi um sucesso. Estou repousando agora”, acrescentou.

Relembre

Anderson Neiff é o principal artista do cenário do brega-funk em Pernambuco. O cantor recifense tem 24 anos e voltava de um show na manhã do domingo (26) com 11 integrantes da banda dele quando foi atingido por um tiro na altura no ombro.

A van onde a equipe estava foi perseguida por três motociclistas que atiraram contra o veículo e figuram em seguida.

A Polícia Militar de São Paulo informou que foi acionada por volta das 6h30 para a ocorrência, que aconteceu no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital paulista.

O caso é investiado pela Polícia Civil Paulista como tentativa de homicídio. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e a motivação do crime segue desconhecida.

Neiff foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês, onde passou por cirurgia para retirada dos “fragmentos de projétil”, segundo a equipe jurídica dele.

Por volta das 13h, a irmã e empresária de Neiff, Renata Marinho, publicou no Instagram que o procedimento havia sido bem-sucedido. “Concluída com sucesso! Continuaremos em oração”, escreveu.

