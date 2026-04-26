"Sou um milagre", diz cantor Anderson Neiff após ser baleado em São Paulo

Cantor pernambucano Anderson Neiff, de 24 anos, foi baleado no ombro na manhã deste domingo (26), durante uma emboscada na Zona Sul de São Paulo. Ele passou por cirurgia e se pronunciou pela primeira nas redes sociais

Cantor se pronunciou nas redes sociais no início da noite deste domingo (26) (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O cantor Anderson Neiff, de 24 anos, se pronunciou pela primeira vez na noite deste domingo (26), após ser baleado e precisar passar por uma cirurgia em São Paulo. A voz mais famosa do brega-funk pernambucano disse estar “feliz que a cirurgia deu muito certo” e que ele é “um milagre”.

O vídeo foi postado no início da noite deste domingo. Nas imagens, Neiff aparece com um suporte para o braço e falou diretamente com os seguidores.

“Fala minha galerinha, tudo bem com vocês? Graças a Deus acabei de chegar no hotel, passei por uma cirurgia, fiquei muito nervoso, mas eu mantive a calma, Deus me ajudou muito. Vou contar para você aí ‘já já’ como tudo aconteceu. Acabei de dar entrevista para algumas matérias nacionais e está tudo muito conturbado para mim agora, mas eu vou fazer um vídeo explicando tudo para vocês”, disse o cantor.

“Eu estou feliz que a cirurgia deu muito certo. Tive apoio de todo mundo da minha banda, dos meus fãs também, que mandaram mensagem positiva; do meu empresário, que ficou atualizando vocês; minha irmã também que ficou sem saber o que fazer, mas Deus colocou a mão e eu sou um milagre hoje. ‘Tamo’ junto, um abraço”, finalizou.

Relembre

O cantor pernambucano Anderson Neiff, de 24 anos, foi baleado no ombro na manhã deste domingo (26), durante uma emboscada. O influencer voltava de um show junto com 11 pessoas da equipe dele quando a van onde eles estavam foi perseguida por três homens em motocicletas, segundo a Polícia Militar de São Paulo. Após os disparos, os suspeitos fugiram.

A PM informou que foi acionada por volta das 6h30 para a ocorrência, que aconteceu no Túnel Max Feffer, na zona sul da capital paulista.

Neiff foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês, onde passou por cirurgia para retirada dos “fragmentos de projétil”, segundo a equipe jurídica dele.

Por volta das 13h, a irmã e empresária de Neiff, Renata Marinho, publicou no Instagram que o procedimento havia sido bem-sucedido. “Concluída com sucesso! Continuaremos em oração”, escreveu.

O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil de São Paulo. Até o momento, os suspeitos não foram identificados e a motivação do crime segue desconhecida.