Jovens de patinete são flagrados na contramão em área de obras na orla de Boa Viagem

Vídeos gravados pela equipe do Diario mostram três jovens andando nos patinentes, por volta das 23h, nas proximidades do Hotel Atlante Plaza. Em um mês, maios de 100 usuários foram bloqueados pelas empresas por causa do mau uso dos equipamentos

Patinenete tira "fino" de ônibus ao andar na contramão na Avenida Boa Viagem, no Recife (DP)

Usuários de patinenetes compartilhados foram flagrados fazendo manobras na contramão, na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na noite de domingo (26).

Vídeos gravados pela equipe do Diario mostram três jovens andando nos patinentes, por volta das 23h, nas proximidades do Hotel Atlante Plaza.

Nos vídeos, é possível observar um dos rapazes trafegando na contramão, passando bem perto de um ônibus, que circulava pelo devido.

Depois, os três circulam em uma área isolada com blocos de concreto por causa da obra que está sendo realizada na orla.

Também é possível acompanhar os usuários usando a ciclofaixa da orla que ainda está em obras.



Regras

O uso de bicicletas e patinetes elétricos, cada vez mais popular em Pernambuco, pode ganhar regras específicas de circulação e segurança. O Projeto de Lei 4009/2026, que propõe regulamentação de utilização desse tipo de equipamentos está em fase de distribuição para a Comissão de Justiça e de Finanças da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Proposto pelo deputado William Brigido (PSD), o PL estabelece normas de segurança, circulação e uso de bicicletas e patinetes elétricos e equipamentos de mobilidade individual autopropelidos no estado, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).

A proposta foi feita em um momento de alta na adesão desses equipamentos para a deslocamento urbano e lazer, além dos flagrantes de mau-uso e dúvidas sobre regras.

Proibição

Mais de 100 usuários foram bloqueados por uso irregular dos patinetes elétricos no Recife no primeiro mês de operação.

O dado surge em meio a uma rápida adesão ao serviço, que já soma mais de 50 mil viagens na cidade, segundo as empresas Jet e Woosh, que operam na capital. No entanto, a forma arriscada com que muitos conduzem o equipamento tem chamado a atenção.

Embora as operadoras afirmem não ter registrado acidentes até o momento, o engenheiro civil Ivan Carlos Cunha, do Instituto de Trânsito e Mobilidade Sustentável (ITMS), aponta os perigos para esses condutores.

A circulação no Recife segue normas de segurança, com uso permitido apenas para maiores de 18 anos, respeitando limites de velocidade e áreas específicas, como ciclovias, ciclofaixas e vias com velocidade reduzida. Além disso, o uso deve ser restrito a uma pessoa por equipamento, sendo ela maior de 18 anos. O condutor não pode ultrapassar 20km/h e nas áreas de pedestres a velocidade é limitada a 6 km/h.



