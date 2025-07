Criança de 2 anos é resgatada por bombeiros após se engasgar com pipoca

Caso aconteceu na cidade de Belo Jardim (Foto: Reprodução)

Uma criança de 2 anos de idade se engasgou com uma pipoca e foi salva por um bombeiro na tarde de sábado (24) no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. Os pais levaram a menina já desacordada e com os lábios roxos até a base do Grupamento Arcanjos.

Um bombeiro de plantão fez a manobra de desengasgo e em cerca de três minutos a menina voltou a respirar. O caso foi registrado por câmeras de segurança e mostram quando o pai da criança, junto com um amigo, leva a criança em uma moto para a base do agrupamento.

Um bombeiro abre o portão do local e dentro da base realiza a manobra de desengasgo. A mãe aparece logo em seguida correndo e entra no agrupamento. Posteriormente, os pais e a criança saem junto com o bombeiro.

Após voltar a respirar, os responsáveis levaram a menina para um hospital na cidade. Ela já recebeu atendimento médico e passa bem.

Em casos como este, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) deve ser chamado pelo número 192 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.