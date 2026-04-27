Anvisa suspende venda de xarope com clobutinol por risco de arritmia grave

Um parecer da Gerência de Farmacovigilância da Agência avaliou que os riscos associados ao uso dos xaropes com clobutinol superam os benefícios

O clobutinol é um princípio ativo usado principalmente em antitussígenos, medicamentos indicados para aliviar a tosse (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (27), a suspensão de venda e uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol, utilizada em diversos xaropes comercializados no país.

Um parecer da Gerência de Farmacovigilância da Agência avaliou que os riscos associados ao uso dos xaropes com clobutinol superam os benefícios por causa do risco de arritmia grave. Pela avaliação, a situação é suficientemente grave para justificar a suspensão dos medicamentos que contenham a substância.

Leia a decisão da Anvisa no Diário Oficial da União.