Inmet aponta risco de chuva intensa em 94 municípios de Pernambuco nesta segunda (27)

Segundo o Inmet, a previsão de chuva aponta risco de Perigo Potencial para municípios Região Metropolitana, zonas da mata Norte e Sul, e parte do Agreste de Pernambuco

A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou previsão de chuva com risco de Perigo Potencial para a Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul, e parte do Agreste de Pernambuco nesta segunda-feira (27).

No total, segundo o Inmet, 94 municípios estão com a bandeira amarela, quando a chuva fica entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).

A previsão do Inmet se alinha com a publicação de alerta de Estado de Observação por parte da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

No começo da manhã desta segunda, a Apac fez o alerta incluindo as mesmas quatro regiões do estado.

Desde a última sexta, o distrito de Fernando de Noronha está sob Estado de Alerta, com chuva moderada, pontualmente forte, ventos intensos e raios.