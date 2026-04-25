Fernando de Noronha continua em alerta de atenção para chuvas intensas, diz nova previsão da Apac

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima atualizou o alerta para Fernando de Noronha neste sábado (25), mantendo o Estado de Atenção (sinal laranja). Segundo o órgão, a ilha segue sob influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com previsão de continuidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte.

De acordo com a Apac, as precipitações podem vir acompanhadas de raios, trovões e ventos fortes. A população deve seguir as orientações da Defesa Civil e redobrar a atenção.