Mulher de 37 anos foi detida em bar de Boa Viagem após denúncia, a polícia aponta resistência à prisão e apreende aparelho

Advogada é presa em flagrante suspeita de furtar celulares no Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Uma advogada de 37 anos foi presa em flagrante na madrugada do sábado (25), no bar Caldinho do Nenen, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ela é suspeita de envolvimento no furto de aparelhos celulares ocorrido em uma loja localizada no bairro da Ilha do Leite, área central da capital, na noite da última terça-feira (21).

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento em que a mulher se aproxima de uma mesa onde estavam dois iPhones expostos. Em seguida, ela pega os aparelhos, os guarda em sua bolsa e continua circulando pela loja utilizando o próprio celular, antes de deixar o local.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, a advogada teria ido inicialmente ao local para vender um aparelho. Durante o atendimento, porém, desistiu da negociação e passou a demonstrar interesse na compra de um celular, que seria destinado à filha.



Na madrugada do sábado, a suspeita foi localizada e encontrada com um dos celulares supostamente furtados. Segundo os agentes, ela recebeu voz de prisão, mas não acatou a ordem e apresentou comportamento agressivo. Diante da resistência, foi necessário o uso de força para contê-la.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada no dia 25 de abril pela Delegacia da 7ª Circunscrição, em Boa Viagem. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de desacato, resistência, lesão corporal, desobediência e receptação.

Após a abordagem realizada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), no bairro do Pina, no Recife, a suspeita foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e, em seguida, ficou à disposição da Justiça.