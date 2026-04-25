Mulher morre após ser atropelada na BR-101, em Igarassu
Motorista fugiu do local; PRF suspeita de que tenha um caminhão envolvido
Publicado: 25/04/2026 às 13:50
O acidente ocorreu em Igarassu e mobilizou helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)
Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã deste sábado (25), no km 46 da BR-101, em Igarassu, no sentido Recife, nas proximidades de Cruz de Rebouças. O acidente aconteceu por volta das 9h45 e mobilizou equipes de resgate, além de provocar lentidão no trânsito da rodovia.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima foi atingida por um veículo que não foi localizado e deixou o local antes da chegada das equipes. A suspeita é de que um caminhão-caçamba azul tenha colidido na traseira de um carro, desviado e atropelado a mulher.
A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, e o helicóptero da PRF foi acionado para o atendimento, mas ela não resistiu e morreu ainda durante o socorro. A Polícia Civil ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.