Vídeo mostra momento em que advogada furta celulares em loja no Recife
Advogada foi presa em flagrante na última sexta (24) em um bar em Boa Viagem com um dos celulares furtados, segundo a polícia
Publicado: 25/04/2026 às 14:33
Vídeo mostra momento em que advogada furta celulares em loja no Recife (Reprodução/Redes Sociais)
Imagens de câmeras de segurança de uma loja localizada no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife, mostram o momento em que uma advogada de 37 anos teria furtado dois aparelhos celulares na noite da última terça-feira (21). A mulher, identificada como Raquel Varela, foi presa em flagrante na última sexta-feira (24), em um bar no bairro de Boa Viagem. Segundo a polícia, ela foi localizada com um dos aparelhos supostamente furtados.
No vídeo, apresentado pelo proprietário do estabelecimento à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a mulher se aproxima de uma mesa onde estavam expostos dois iPhones. Em seguida, ela pega os dispositivos, guarda ambos em sua bolsa e continua circulando pelo local utilizando o próprio celular, antes de deixar a loja.
De acordo com o dono do estabelecimento, a advogada teria ido inicialmente ao local com a intenção de vender um aparelho. No entanto, durante o atendimento, desistiu da negociação e passou a demonstrar interesse na compra de um celular, que, segundo ela, seria destinado à filha.
Em nota, a Polícia Militar, por meio do 19º BPM, informou que foi acionada na noite de sexta-feira (24) para atender a uma ocorrência em um estabelecimento no bairro do Pina, onde um empresário, acompanhado de seu advogado, teria reconhecido a mulher como autora do furto ocorrido em sua loja.
Ainda segundo a corporação, o solicitante apresentou imagens do circuito interno de segurança e afirmou que a suspeita estaria em posse de um dos aparelhos. Diante da situação, os policiais decidiram conduzir os envolvidos à delegacia. No entanto, a mulher teria resistido à abordagem, desobedecido ordens e hostilizado a equipe, sendo necessário o uso de força para contê-la.
Ela foi encaminhada à UPA da Imbiribeira e, posteriormente, à Delegacia de Boa Viagem.
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada no dia 25 de abril pela Delegacia da 7ª Circunscrição, em Boa Viagem. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de desacato, resistência, lesão corporal, desobediência e receptação.