Advogada foi presa em flagrante na última sexta (24) em um bar em Boa Viagem com um dos celulares furtados, segundo a polícia

Vídeo mostra momento em que advogada furta celulares em loja no Recife (Reprodução/Redes Sociais)

Imagens de câmeras de segurança de uma loja localizada no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife, mostram o momento em que uma advogada de 37 anos teria furtado dois aparelhos celulares na noite da última terça-feira (21). A mulher, identificada como Raquel Varela, foi presa em flagrante na última sexta-feira (24), em um bar no bairro de Boa Viagem. Segundo a polícia, ela foi localizada com um dos aparelhos supostamente furtados.



No vídeo, apresentado pelo proprietário do estabelecimento à Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a mulher se aproxima de uma mesa onde estavam expostos dois iPhones. Em seguida, ela pega os dispositivos, guarda ambos em sua bolsa e continua circulando pelo local utilizando o próprio celular, antes de deixar a loja.



De acordo com o dono do estabelecimento, a advogada teria ido inicialmente ao local com a intenção de vender um aparelho. No entanto, durante o atendimento, desistiu da negociação e passou a demonstrar interesse na compra de um celular, que, segundo ela, seria destinado à filha.

Em nota, a Polícia Militar, por meio do 19º BPM, informou que foi acionada na noite de sexta-feira (24) para atender a uma ocorrência em um estabelecimento no bairro do Pina, onde um empresário, acompanhado de seu advogado, teria reconhecido a mulher como autora do furto ocorrido em sua loja.



Ainda segundo a corporação, o solicitante apresentou imagens do circuito interno de segurança e afirmou que a suspeita estaria em posse de um dos aparelhos. Diante da situação, os policiais decidiram conduzir os envolvidos à delegacia. No entanto, a mulher teria resistido à abordagem, desobedecido ordens e hostilizado a equipe, sendo necessário o uso de força para contê-la.



Ela foi encaminhada à UPA da Imbiribeira e, posteriormente, à Delegacia de Boa Viagem.



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada no dia 25 de abril pela Delegacia da 7ª Circunscrição, em Boa Viagem. A mulher foi autuada em flagrante pelos crimes de desacato, resistência, lesão corporal, desobediência e receptação.

