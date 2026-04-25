Incêndio atinge quiosque na Praia de Olinda, no Grande Recife

Não há informações sobre feridos, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). As chamas atingiram um quiosque na Praia do Quartel, em Olinda, no Grande Recife

Quiosque ficou completamente destruído pelas chamas (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu um quiosque na Praia do Quartel, em Olinda, no Grande Recife, na tarde deste sábado (25). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a estrutura completamente tomada pelas chamas.

Nos vídeos, também é possível ver muita fumaça densa, em função do fogo intenso.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), a corporação foi acionada por volta das 14h para a ocorrência. Os bombeiros afirmaram que não receberam informações sobre vítimas.

O fogo foi controlado e a ocorrência foi finalizada por volta das 14h50, repassaram os bombeiros ao Diario de Pernambuco.

Segundo informações extraoficiais, o incêndio teve início após uma explosão de botijão de gás. No entanto, o Corpo de Bombeiros informou que ainda não é possível afirmar o motivo das chamas.

A equipe de reportagem procurou a Prefeitura de Olinda para saber sobre a atuação da Defesa Civil do município no local e aguarda retorno.