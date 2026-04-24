Após noite de chuvas, Recife amanhece com vias alagadas nesta sexta (24)

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água entre a última noite e a manhã desta sexta supera os 90 mm

Av. Recife e Av. Dois Rios, no Recife (Fotos: Reprodução/Instagram @cuca.drone e cortesia)

Moradores do Recife se depararam com vias alagadas ao sair de casa na manhã desta sexta-feira (24), após as chuvas que atingiram a capital pernambucana na última quinta-feira (23).

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a Avenida Recife completamente alagada. Pessoas em bicicletas e motos demonstram dificuldade em se locomover, e a água chega a ultrapassar os seus joelhos. Um grupo aguarda que ela desça para continuar o caminho.

Em outro registro, enviado ao Diario de Pernambuco, a Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, aparece também com uma grande quantidade de água. Diversos moradores na área seca da via procuram formas de atravessar, a pé ou com os seus veículos.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o acúmulo de água entre a última noite e a manhã desta sexta supera os 90 mm. A cidade do Recife foi a segunda com o maior acúmulo de chuva, com 97.9 mm, ficando atrás somente do Cabo de Santo Agostinho (108.6 mm).

O último alerta da Apac, emitido há mais de 10 horas, sinalizava estado de atenção para a Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul e Fernando de Noronha. Até o fechamento desta matéria, não houveram novas atualizações da agência.