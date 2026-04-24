Chuvas no Grande Recife: desabamento de muro deixa mãe e filho feridos em Camaragibe

Desabamento de muro deixou dois feridos em Camaragibe (Reprodução de vídeo/Redes sociais )

As fortes chuvas que atingiram o Grande Recife provocaram um desabamento de muro no bairro de Santa Mônica, em Camaragibe, na noite da quinta-feira (23). O incidente deixou duas pessoas feridas e mobilizou equipes da Defesa Civil do município.

De acordo com a Secretaria de Proteção e Defesa Civil, o muro caiu sobre uma residência localizada na Rua Três Marias, nº 670, onde estavam seis pessoas no momento do incidente. Mãe e filho ficaram feridos após serem atingidos pelos destroços.

Beijamim José da Mata, de 19 anos, sofreu impacto de tijolos na região da coluna. Já Mauricélia Severina da Mata, de 45 anos, foi atingida por uma placa de cimento nas costas e também apresentou lesão na cabeça. Ambos receberam atendimento inicial no Hospital Municipal Dr. Aristeu Chaves e, posteriormente, foram encaminhados para a UPA Caxangá, onde passaram por exames de imagem.

A residência atingida foi interditada pela Defesa Civil. Os demais integrantes da família foram acolhidos e encaminhados para casas de parentes.

Segundo a prefeitura, equipes seguem monitorando áreas de risco em Camaragibe. A orientação é que moradores acionem o órgão em caso de novas ocorrências relacionadas às chuvas. O serviço funciona em regime de prontidão e pode ser acionado pelo telefone (81) 9 9945-3015.

A Defesa Civil também recomenda que, em caso de intensificação das chuvas, moradores de áreas de risco procurem abrigo em locais seguros, como casas de familiares ou amigos. Já aqueles que vivem em regiões sem risco devem evitar deslocamentos desnecessários. Outra orientação é não tentar atravessar vias alagadas, devido ao risco de acidentes.

Confira nota da prefeitura de Camaragibe na íntegra

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil da Prefeitura Municipal de Camaragibe registrou, na noite desta quinta-feira (23/04), uma ocorrência provocada pelas chuvas no bairro de Santa Mônica.

Um muro desabou sobre uma residência localizada na Rua Três Marias, nº 670. No imóvel estavam seis pessoas. Mãe e filho ficaram feridos e foram atendidos no Hospital Municipal Dr. Aristeu Chaves e, em seguida, foram encaminhados à UPA Caxangá para realização de exames de imagem.

Beijamim José da Mata, 19 anos, foi atingido por tijolos na região da coluna, e Mauricélia Severina da Mata, 45 anos, sofreu impacto de uma placa de cimento nas costas, com lesão também na cabeça. A residência foi interditada por equipes da Defesa Civil. Os demais integrantes da família foram acolhidos e encaminhados para a casa de parentes.

Equipes da Defesa Civil seguem monitorando as áreas de risco e orientam a população a acionar o órgão em caso de novas ocorrências relacionadas às chuvas. A Secretaria de Proteção e Defesa Civil informa que permanece em regime de prontidão e pode ser acionada pelo telefone (81) 9 9945-3015. E orienta que, em caso de intensificação das chuvas, moradores de áreas de risco procurem abrigo temporário em residências de parentes ou amigos localizadas em áreas seguras. Já aqueles que vivem em locais sem risco devem evitar deslocamentos desnecessários. Também é recomendado não tentar atravessar vias ou pontos alagados, devido ao perigo de acidentes.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Camaragibe - Secretaria de Comunicação Social