Apac: choveu mais de 90mm na Região Metropolitana do Recife nas últimas 12 horas

Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Apac, o Cabo de Santo Agostinho lidera o ranking das localidades com maiores volumes de água nas últimas 12 horas

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Entre a noite da quinta e a manhã desta sexta-feira (24), a chuva na Região Metropolitana do Recife chegou a gerar acumulado de água superior aos 90mm.

Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Cabo de Santo Agostinho lidera o ranking das localidades com maiores volumes de água nas últimas 12 horas.

Às 6h50 desta sexta, o painel mostrava o município do Grande Recife com 90,12mm. Moreno vem em segundo com nível pouco superior aos 70mm.

Recife foi a terceira com altos volumes de acúmulo em diversos pontos de coleta de dado pluviométricos da Apac. No da Guabiraba foi registrado o maior: 59,2mm.

Confira os maiores acumulados em 12h:

Cabo de Santo Agostinho | 90,12 mm

Moreno | 74,01 mm

Recife | 59,2 mm

Cabo de Santo Agostinho | 54,66 mm

São Vicente Férrer | 53,6 mm

Moreno | 52,4 mm

Itapissuma | 51,2 mm

Camaragibe | 50,6 mm

São Lourenço da Mata | 47,8 mm

Igarassu | 47 mm

Vicência | 47 mm

Igarassu | 44,48 mm

Olinda | 44,28 mm

Machados | 44,14 mm

Camutanga | 42 mm

Abreu e Lima | 41,6 mm



Cabo de Santo Agostinho | 40,51 mm



Goiana | 40 mm



Camaragibe | 38,58 mm



Limoeiro | 37,8 mm



Jaboatão dos Guararapes | 37,24 mm



Ilha de Itamaracá | 37 mm



Bom Jardim | 37 mm



Glória do Goitá | 35,2 mm



Bom Jardim | 33,4 mm



Vitória de Santo Antão | 32,48 mm



Chã de Alegria | 31,2 mm



Terra Nova | 30,4 mm