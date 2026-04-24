Apac: choveu mais de 90mm na Região Metropolitana do Recife nas últimas 12 horas
Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Apac, o Cabo de Santo Agostinho lidera o ranking das localidades com maiores volumes de água nas últimas 12 horas
Publicado: 24/04/2026 às 07:01
De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
Entre a noite da quinta e a manhã desta sexta-feira (24), a chuva na Região Metropolitana do Recife chegou a gerar acumulado de água superior aos 90mm.
Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Cabo de Santo Agostinho lidera o ranking das localidades com maiores volumes de água nas últimas 12 horas.
Às 6h50 desta sexta, o painel mostrava o município do Grande Recife com 90,12mm. Moreno vem em segundo com nível pouco superior aos 70mm.
Recife foi a terceira com altos volumes de acúmulo em diversos pontos de coleta de dado pluviométricos da Apac. No da Guabiraba foi registrado o maior: 59,2mm.
Confira os maiores acumulados em 12h:
Cabo de Santo Agostinho | 90,12 mm
Moreno | 74,01 mm
Recife | 59,2 mm
Cabo de Santo Agostinho | 54,66 mm
São Vicente Férrer | 53,6 mm
Moreno | 52,4 mm
Itapissuma | 51,2 mm
Camaragibe | 50,6 mm
São Lourenço da Mata | 47,8 mm
Igarassu | 47 mm
Vicência | 47 mm
Igarassu | 44,48 mm
Olinda | 44,28 mm
Machados | 44,14 mm
Camutanga | 42 mm
Abreu e Lima | 41,6 mm
Cabo de Santo Agostinho | 40,51 mm
Goiana | 40 mm
Camaragibe | 38,58 mm
Limoeiro | 37,8 mm
Jaboatão dos Guararapes | 37,24 mm
Ilha de Itamaracá | 37 mm
Bom Jardim | 37 mm
Glória do Goitá | 35,2 mm
Bom Jardim | 33,4 mm
Vitória de Santo Antão | 32,48 mm
Chã de Alegria | 31,2 mm
Terra Nova | 30,4 mm