Protesto do MLB interdita a Av. Recife e afeta trânsito na Zona Oeste do Recife (Reprodução/redes sociais)

Na manhã desta quinta-feira (25), um protesto realizado pelo Movimento de Luta nos Bairros (MLB) interditou parte da Avenida Recife, no cruzamento com a Avenida Tapajós, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife. A manifestação bloqueou uma das faixas da via e deixou o trânsito congestionado no sentido Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pneus em chamas e uma cortina de fumaça densa no local.

De acordo com o movimento, a mobilização ocorreu em resposta ao pedido de reintegração de posse feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra famílias que ocupam um imóvel localizado na Avenida Tapajós desde o dia 7 de setembro.

Segundo o MLB, mais de 200 famílias vivem no local e reivindicam a doação do imóvel para a construção de moradias populares. O movimento também informou que uma audiência sobre a reintegração está marcada para a próxima terça-feira (30), às 14h30.

