Bombeiros resgatam 22 pessoas ilhadas após chuvas no Grande Recife

Vinte e duas pessoas ilhadas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife

Ação do Corpo de Bombeiros no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes (Reprodução de Vídeo/TV Guararapes)

Vinte e duas pessoas ilhadas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco após as fortes chuvas que atingiram a Região Metropolitana do Recife nessa quinta-feira (23).

De acordo com a corporação, as ações ocorreram nos bairros de Cavaleiro, Areias, Curado, Imbiribeira, Ibura e IPSEP, envolvendo principalmente a remoção de famílias em situação de vulnerabilidade e com comorbidades.

Também foram realizados atendimentos relacionados a residências e veículos ilhados e uma emergência clínica.

Entre a noite da quinta e a manhã desta sexta-feira (24), a chuva na Região Metropolitana do Recife chegou a gerar acumulado de água superior aos 90mm.

Conforme o painel de monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o Cabo de Santo Agostinho lidera o ranking das localidades com maiores volumes de água nas últimas 12 horas.

Às 6h50 desta sexta, o painel mostrava o município do Grande Recife com 90,12mm. Moreno vem em segundo com nível pouco superior aos 70mm.

Recife foi a terceira com altos volumes de acúmulo em diversos pontos de coleta de dado pluviométricos da Apac. No da Guabiraba foi registrado o maior: 59,2mm.

Deslizamento de barreira derruba parede de casa em Jaboatão

Em Jaboatão, o deslizamento de uma barreira derrubou a parede de uma residência na Rua Eduardo Henrique, no bairro de Curado IV. Duas pessoas estavam no imóvel no momento do incidente, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com a moradora Selma Helena dos Santos, ela e o marido estavam na sala quando ouviram um forte barulho. “De repente eu escutei um estrondo, aí a gente saiu e caiu a parede da sala”, relatou.

Um registro enviado ao Diario de Pernambuco mostra a casa parcialmente destruída, incluindo danos ao teto. Após o deslizamento, moradores da área se reuniram para retirar os escombros.

Outro morador do bairro contou que pelo menos outras três barreiras também deslizaram nas proximidades da Rua São Francisco, na parte alta do bairro. Os deslizamentos bloquearam parcialmente acessos e aumentaram a tensão entre os moradores da região.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um grande volume de água desce por uma barreira, passando por residências e evidenciando o risco provocado pela saturação do solo.

Aulas canceladas na rede estadual

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) cancelou as aulas da rede estadual desta sexta-feira (24). O motivo foi a forte chuva da tarde e noite da quinta-feira, reforçado pelo alerta de Estado de Atenção da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O alerta apontava a continuidade da chuva com acúmulo de grande volume de água também ao longo da manhã desta sexta na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e o distrito de Fernando de Noronha.

“A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação. A pasta segue acompanhando a situação em conjunto com os órgãos de monitoramento e pode divulgar novas orientações a qualquer momento, conforme a evolução do cenário climático”, diz a nota publicada na rede social da SEE na primeira hora desta sexta.

“A reposição das aulas será organizada por cada unidade de ensino, para que não haja prejuízo aos estudantes e que seja cumprido o calendário letivo.”

