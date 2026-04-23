Deslizamento de barreira derruba parede de casa em Jaboatão durante chuvas

Ocorrência foi registrada no bairro Curado IV. Outros três deslizamentos foram registrados, segundo moradores

Barreira destrói parcialmente casa no Curado IV (Foto: Reprodução/Whatsapp)

As chuvas que atingem o Grande Recife na noite desta quinta-feira (23) provocaram um deslizamento de barreira que derrubou a parede de uma residência na Rua Eduardo Henrique, no bairro de Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes. Duas pessoas estavam no imóvel no momento do incidente, mas ninguém ficou ferido.

O caso ocorre em meio ao alerta laranja emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, que indica situação de “perigo” para chuvas intensas no litoral e na Zona da Mata de Pernambuco até a manhã desta sexta-feira (24). A Apac renovou o estado de atenção por conta da continuidade das chuvas.

De acordo com a moradora Selma Helena dos Santos, ela e o marido estavam na sala quando ouviram um forte barulho. “De repente eu escutei um estrondo, aí a gente saiu e caiu a parede da sala”, relatou.

Um registro enviado ao Diario de Pernambuco mostra a casa parcialmente destruída, incluindo danos ao teto. Após o deslizamento, moradores da área se reuniram para retirar os escombros.

Outro morador do bairro contou que pelo menos outras três barreiras também deslizaram nas proximidades da Rua São Francisco, na parte alta do bairro. Os deslizamentos bloquearam parcialmente acessos e aumentaram a tensão entre os moradores da região.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um grande volume de água desce por uma barreira, passando por residências e evidenciando o risco provocado pela saturação do solo.

Além de Jaboatão, há registros de alagamentos em diversos pontos do Recife, em bairros como Imbiribeira, Jardim São Paulo, Ibura e Várzea. Em áreas de Prazeres e Cavaleiro, também em Jaboatão, moradores enfrentam ruas inundadas e dificuldades de deslocamento.