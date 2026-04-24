Pernambuco suspende aulas da rede estadual de ensino nesta sexta (24) devido à chuva
Com a previsão da Apac de que a forte chuva da tarde e noite da quinta continuaria nesta sexta, a Secretaria de Educação de Pernambuco publicou nota oficial em rede social anunciando a suspensão na primeira hora do dia
Publicado: 24/04/2026 às 06:45
Estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco (Paulo Maciel )
A Secretaria de Esducação do Estado de Pernambuco (SEE) cancelou as aulas da rede estadual desta sexta-feira (24).
O motivo foi a forte chuva da tarde e noite da quinta-feira, reforçado pelo alerta de Estado de Atenção da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
O alerta apontava a continuidade da chuva com acúmulo de grande volume de água também ao longo da manhã desta sexta na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e o distrito de Fernando de Noronha.
“A medida tem caráter preventivo e visa garantir a segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação. A pasta segue acompanhando a situação em conjunto com os órgãos de monitoramento e pode divulgar novas orientações a qualquer momento, conforme a evolução do cenário climático”, diz a nota publicada na rede social da SEE na primeira hora desta sexta.
“A reposição das aulas será organizada por cada unidade de ensino, para que não haja prejuízo aos estudantes e que seja cumprido o calendário letivo.”