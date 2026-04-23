Chuvas: Grande Recife e Zona da Mata estão em alerta de "perigo" pelo Inmet

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Foto: Rafael Vieira/DP FOTO)

O litoral e parte da Zona da Mata de Pernambuco estão sob alerta laranja, que indica situação de “perigo” para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso segue válido até a manhã de sexta-feira (24).

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou, até sexta-feira, o estado de atenção devido a continuidade das chuvas para as mesmas regições, além de Fernando de Noronha.

A Defesa Civil do Recife também enviou alerta para moradores da capital pernambucana, informando previsão de chuvas moderadas e, pontualmente, fortes nas próximas 24 horas.

Na noite desta quinta-feira (23), vídeos que circulam nas redes sociais mostram os efeitos da chuva em diferentes pontos do Recife. Há registros de alagamentos em bairros como Imbiribeira, Jardim São Paulo, Ibura e Várzea, com ruas tomadas pela água e dificuldades de circulação.

Em Jaboatão dos Guararapes, moradores também enfrentam transtornos. Áreas como Prazeres e Cavaleiro apresentam pontos de alagamento, afetando o trânsito e o acesso de pedestres. Há relato de uma barreira que cedeu no bairro Curado IV, mas o Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado.

De acordo com o Inmet, o alerta laranja indica risco de chuvas intensas, que podem causar alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamento de rios. A orientação é que a população evite áreas de risco e fique atenta às atualizações dos órgãos oficiais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos ou desabrigados relacionados às ocorrências registradas nesta noite.