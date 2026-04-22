Homem morre após troca de tiros com policiais no Litoral Sul de Pernambuco

troca de tiros entre suspeito e policiais militares ocorreu na manhã desta terça-feira (21), no bairro do Jagatá, em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco

Polícia Militar de Pernambuco (Foto: SDS-PE)

Um homem de 33 anos, identificado como Leandro Souza da Silva, morreu após se envolver em um confronto com policiais militares, na manhã da última terça-feira (21), no bairro do Jagatá, em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, a ação ocorreu após equipes do 10º Batalhão receberem informações sobre a presença de um suspeito armado na região, que também estaria ligado ao tráfico de drogas e possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Ao localizar o homem em uma área de mangue, foi realizada uma tentativa de abordagem. Ainda conforme o relato oficial, o suspeito teria reagido atirando contra os policiais, que revidaram.

O homem foi atingido durante a troca de tiros.

Ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e levado para uma unidade de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .380, munições, um cinto tático e porções de maconha, com cerca de 70 papelotes, além de aproximadamente 70 gramas da droga.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.

Após passar por perícia, o corpo do suspeito foi levado ao Instituto de Medicina Legal (IML).