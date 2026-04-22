A colisão aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), em um trecho do km 60, na BR-101, no bairro da Guabiraba, zona norte do Recife

Viatura da PM bate em caminhão, capota e deixa quatro policiais feridos na BR-101, na Zona Norte do Recife (Foto: REPRODUÇÃO/REDES)

Quatro policiais militares de Pernambuco ficaram feridos após a viatura em que estavam capotar durante uma colisão com um caminhão, na manhã desta quarta-feira (22), na BR-101, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 6h15, no km 60 da rodovia, no sentido Paulista.

Segundo informações repassadas à PRF, a viatura havia saído de um posto de combustível e realizava o acompanhamento de uma motocicleta no momento da colisão.

Ainda conforme a polícia, o caminhão deslocou-se para a faixa da esquerda para permitir a ultrapassagem da viatura. Cerca de 150 metros após o posto, ao tentar retornar para a faixa da direita, o veículo acabou colidindo com a viatura, que acessava a faixa contrária para realizar um retorno.

Com o impacto, a viatura capotou e parou no canteiro central da rodovia.

Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos policiais sofreu ferimentos graves. Os quatro agentes foram socorridos por colegas de farda e encaminhados a uma unidade de saúde.

O motorista do caminhão não se feriu. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos à polícia e realizou o teste do bafômetro, que não apontou ingestão de álcool.

