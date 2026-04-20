Apac: chove forte no litoral sul de Pernambuco: municípios chegam a registrar mais de 40mm nesta segunda

Apac publicou alerta de Estado de Observação para a Região Metropolitana e zonas da mata; durante as últimas 12 horas, chove forte na Mata Sul de Pernambuco

Chuva forte alagou estradas em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

As primeiras 12 horas desta segunda-feira (20) foram de chuva forte em alguns municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco, chegando a ter um volume de água acumulada superior a 40mm.

Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Rio Formoso e Tamandaré foi onde mais choveu no estado, com 43,2mm e 41,4mm, respectivamente.

Chove também, mas com menor intensidade, em outros municípios do litoral. Ipojuca, na Região Metropolitana, registrou 24,79mm.

Joaquim Nabuco, São José da Coroa Grande e Amaraji, todas da Mata Sul, também tiveram um volume acumulado na casa dos 24mm, nas últimas 12 horas.

Estado de Observação

A Apac publicou, na noite do domingo (19), um alerta de Estado de Observação para a Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.

A previsão é de pancadas de chuva moderada ao longo desta segunda.

Para Fernando de Noronha, a Apac aponta risco de intensidade Moderada a Forte.

