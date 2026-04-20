Apac: chove forte no litoral sul de Pernambuco: municípios chegam a registrar mais de 40mm nesta segunda
Apac publicou alerta de Estado de Observação para a Região Metropolitana e zonas da mata; durante as últimas 12 horas, chove forte na Mata Sul de Pernambuco
Publicado: 20/04/2026 às 13:18
Chuva forte alagou estradas em Rio Formoso, na Mata Sul de Pernambuco (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
As primeiras 12 horas desta segunda-feira (20) foram de chuva forte em alguns municípios da Zona da Mata Sul de Pernambuco, chegando a ter um volume de água acumulada superior a 40mm.
Conforme o monitoramento em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Rio Formoso e Tamandaré foi onde mais choveu no estado, com 43,2mm e 41,4mm, respectivamente.
Chove também, mas com menor intensidade, em outros municípios do litoral. Ipojuca, na Região Metropolitana, registrou 24,79mm.
Joaquim Nabuco, São José da Coroa Grande e Amaraji, todas da Mata Sul, também tiveram um volume acumulado na casa dos 24mm, nas últimas 12 horas.
Estado de Observação
A Apac publicou, na noite do domingo (19), um alerta de Estado de Observação para a Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul.
A previsão é de pancadas de chuva moderada ao longo desta segunda.
Para Fernando de Noronha, a Apac aponta risco de intensidade Moderada a Forte.