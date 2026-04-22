Menino de 8 anos morre após contrair meningite viral em Olinda, no Grande Recife

O óbito aconteceu no sábado (18), no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), localizado na área central do Recife

A vítima, que não teve o nome divulgado, era estudante da Escola Municipal Chico Science, no bairro de Rio Doce (Foto: Reprodução / Google Street View)

Um menino de 8 anos morreu após contrair meningite viral em Olinda, no Grande Recife. O óbito, que ocorreu no sábado (18), no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), localizado na área central da capital pernambucana, foi confirmado pelo Diario de Pernambuco nesta quarta-feira (22), junto a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município.

A vítima, que não teve o nome divulgado, era estudante da Escola Municipal Chico Science, no bairro de Rio Doce.

Apesar do ocorrido, as aulas na unidade escolar foram mantidas nesta quarta (22) se baseando, segundo a Secretaria de Educação de Olinda, na orientação da Secretaria de Saúde do município de que “não havia risco que justificasse a suspensão das atividades escolares".

Segundo a Secretaria de Saúde, os casos de meningite viral possuem menor potencial de transmissão em ambientes como o escolar e, por isso, não exige a adoção de medidas de bloqueio, como ocorre nos casos de meningite bacteriana.

“Diante da confirmação de meningite viral, não há recomendação de vacinação adicional nem de quimioprofilaxia para contatos próximos, conforme os protocolos do Ministério da Saúde”, destacou a nota da Secretaria de Saúde de Olinda.

Apesar disso, a pasta também afirmou que equipes de orientação e prevenção da doença estarão nesta quarta-feira (22) na Escola Municipal Chico Science, realizando vistoria técnica, reforço das medidas de higiene e orientações diretas a alunos, familiares e profissionais da educação, com foco em sinais de alerta, cuidados gerais e condutas em caso de sintomas.

Além disso, a Secretaria de Educação do município afirmou que a unidade escolar recebeu todas as orientações necessárias e vem adotando medidas de reforço à higiene, ventilação dos ambientes e acompanhamento da comunidade escolar.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda expressou pesar e se solidarizou com a família do estudante.

Caso suspeito de meningite bacteriana

No início do mês, um menino de 8 anos morreu com suspeita de meningite bacteriana no Recife, após passar por três hospitais. Segundo vídeos de familiares divulgados nas redes sociais, que relataram negligência durante os atendimentos, os sintomas começaram a aparecer durante uma viagem feita pela família a Gravatá, no Agreste do estado, no dia 3 de abril, em plena Sexta-feira Santa.

A criança começou a apresentar vômito e se queixar de dor de cabeça, sendo levada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gravatá. Segundo a família, a criança foi liberada depois de tomar dipirona e medicação para a náusea.

O menino voltou a sentir os sintomas no dia seguinte, fazendo com que a família retornasse para casa, localizada no município de Paulista, no Grande Recife. Com a continuidade dos sintomas, o menino foi levado à UPA de Jardim Paulista. No local, segundo os familiares, foi receitado novamente o uso de dipirona.

Na segunda (6), o menino apresentou manchas vermelhas no braço. Por conta disso, o garoto foi levado para o Hospital da Criança, no bairro de Areias, na Zona Oeste do Recife. Porém, como o hospital não possui serviço de emergência, com atendimento por demanda espontânea, a família foi orientada a levar a criança para o Hospital Geral de Areias.

A criança ficou internada na unidade hospitalar até o dia 7 de abril, data de falecimento da vítima.

O Diario de Pernambuco procurou a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) nesta quarta (22) para saber se houve a confirmação de que o óbito foi ocasionado por meningite bacteriana, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.