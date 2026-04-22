Jovem atropelada em Escada segue em estado grave, diz HR; moradores protestam após motorista ser solto pela Justiça

Uma das quatro vítimas atropeladas em Escada no domingo (19), Maria Eduarda Selestina, de 20 anos, segue em estado grave, segundo o HR. Moradores da localidade protestaram após a liberação do motorista suspeito do crime, nesta terça (21), em audiência de custódia

Hospital da Restauração (HR), no Recife (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A jovem de 20 anos, vítima de um atropelamento em Escada, na Zona da Mata Norte, segue em estado grave. A informação foi confirmada pelo Hospital da Restauração (HR), onde Maria Eduarda Selestina, de 20 anos, está internada no Recife desde o domingo (19), quando foi atingida por uma caminhonete.

A outra vítima que estava internada no HR, um garoto de 8 anos, faleceu na segunda (20), na noite após o atropelamento. Além deles, outras duas pessoas ficaram feridas: uma adolescente de 15 anos e uma jovem de 18, que não tiveram lesões graves.

O homem que conduzia a caminhonete foi identificado como Josenildo Oliveira da Silva, de 48 anos. Ele foi agredido por populares após o atropelamento. Ele estava acompanhado de Andrelson André da Silva, de 34, que estava no carro e também sofreu tentativa de linchamento.

Segundo o auto de prisão em flagrante, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, Josenildo ficou muito debilitado pelas agressões e precisou ser socorrido por policiais militares para o Hospital Getúlio Vargas, na Zona Oeste do Recife. Ele recebeu alta na segunda (20), segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

Liberdade

Nesta terça (21), Josenildo passou por audiência de custódia. O juiz Felipe J. Dias Martins da Rosa e Silva entendeu que, apesar da gravidade do caso, o delito é culposo e não caberia a decretação da prisão preventiva.

“É inegável a gravidade concreta da conduta. O autuado, ao assumir o volante sob efeito de álcool e atingir diversas vítimas, inclusive menores de idade, vulnerabilizou a segurança viária e a integridade física das vítimas. Contudo, no caso em tela, embora o fato seja gravíssimo, trata-se de autuação pela prática de delito culposo. Pois bem, é remansoso na jurisprudência pátria o não cabimento da decretação da prisão preventiva pela prática de crime culposo, mormente considerando o teor expresso do art. 313 do Código de Processo Penal”, consta em trecho da decisão.

Josenildo foi liberado mediante o cumprimento de medidas cautelares. Entre as determinações impostas estão o uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias, a proibição de se aproximar das vítimas e de seus familiares, mantendo distância mínima de 300 metros, além da restrição de saída da comarca por mais de oito dias sem autorização judicial, da suspensão imediata do direito de dirigir e obrigação de comparecimento mensal em juízo.

Protesto

A decisão provocou reação de moradores de Escada. Após a confirmação da soltura, um grupo realizou um protesto na altura do quilômetro 127 da BR-101, onde foram incendiados galhos e entulhos, bloqueando o tráfego de veículos na rodovia.

Imagens cedidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), mostram os dois lados da via fechados, e muito fogo no local. Já na madrugada desta quarta (22), a corporação informou que a rodovia foi completamente liberada.