Pernambuco amplia proteção contra meningite com reforço da vacina ACWY em crianças (Reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) passou a adotar a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço para crianças de 12 meses de idade, em substituição à vacina meningocócica C (conjugada). A medida segue recomendação do Ministério da Saúde e entrou em vigor em todo o país no dia 1º de julho.

O imunizante protege contra as doenças meningocócicas causadas pelos sorogrupos A, C, W e Y da bactéria meningococo, responsáveis por casos graves de meningite e infecções generalizadas.

Com a mudança, o esquema vacinal primário passa a ser composto por duas doses da vacina meningocócica C e uma dose de reforço da ACWY aos 12 meses. Crianças que não receberam o reforço na idade recomendada poderão ser vacinadas até os 4 anos, 11 meses e 29 dias.

A medida amplia a proteção infantil contra a doença. “No Sistema Único de Saúde (SUS), contamos com cinco imunizantes contra bactérias causadoras de diferentes tipos de meningite: BCG, Pentavalente, Pneumocócica, Meningocócica C e ACWY. Desde 1º de julho, o reforço com a vacina ACWY aos 12 meses de idade garante uma proteção ampliada para as crianças”, destacou a superintendente de Imunização do Estado, Magda Costa.