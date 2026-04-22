Apac: três regiões de Pernambuco concentram maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas

Conforme previsão da Apac para esta quarta (22), deve chover mais forte na Mata Sul e Agreste de Pernambuco

Inmet alerta para acumulado de chuva no Grande Recife, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Municípios de três regiões de Pernambuco concentraram os maiores volumes de chuvas nas últimas 24 horas.

Segundo o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Jaqueira, na Mata Sul, Serra Talhada, no Sertão, e Cachoeirinha, no Agreste, foram os locais onde mais choveu.

Às 8h desta quarta-feira (22), o painel de monitoramento da Apac registrava um alto volume de chuvas para o período de 24 horas no município de Jaqueira: 62,02mm.

Serra Talhada, com 43,6mm, Cachoeirinha, com 34,8mm, vêm em seguida.

Um pouco abaixo, mas na casa dos 30mm, estão São Benedito do Sul e Maraial, na Mata Sul, e Barra de Guabiraba, no Agreste.

Previsão

A previsão da Apac para esta quarta-feira é de chuva fraca para a Região Metropolitana, Mata Norte, Sertão e Fernando de Noronha.

Chuva com intensidade Fraca a Moderada é prevista para municípios da Mata Sul e do Agreste.