Guarda municipal morre em colisão entre motos em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

O acidente de trânsito aconteceu na madrugada desta terça-feira (21), no pontilhão da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife

Guarda municipal morreu em colisão entre motos em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife (Reprodução de Vídeo/Redes Sociais)

Um guarda civil municipal de Santa Cruz do Capibaribe, identificado como Rivaldo Barbosa de Lima, de 55 anos, morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta terça-feira (21), no pontilhão da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com informações repassadas à Polícia, a vítima seguia de motocicleta em direção ao trabalho, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, quando colidiu com outra moto.

Por conta da colisão, Rivaldo morreu ainda no local, antes de receber socorro.

Segundo testemunhas, outras pessoas também ficaram feridas no acidente e foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para uma unidade de saúde da região.

A Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sob a responsabilidade da 19ª Delegacia de Prazeres. “As investigações seguem em andamento”, destacou a Polícia Civil do estado.

Em nota, a Guarda Civil Municipal de Santa Cruz do Capibaribe lamentou a morte do agente e informou que ele estava a caminho do trabalho no momento da colisão, nas proximidades do Cristo Redentor, no bairro de Cavaleiro, também em Jaboatão dos Guararapes.

A corporação prestou solidariedade aos familiares e amigos.

