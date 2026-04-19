Cobra aparece na praia de Piedade, no Grande Recife, e é resgatada pelos bombeiros

A suspeita é que o animal seja uma jiboia, espécie não venenosa; serpente foi capturada e devolvida ao habitat natural após avaliação

Cobra foi vista por banhistas na praia de Piedade neste domingo (19) (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma cobra foi encontrada na manhã deste domingo (19) na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A presença do animal chamou a atenção de banhistas e mobilizou o Corpo de Bombeiros.

Pelas características observadas no local, como o formato do corpo e o padrão das manchas, o animal foi inicialmente identificado como uma jiboia, espécie não peçonhenta.

Mesmo sem risco de veneno, a recomendação é não se aproximar. Por se tratar de um animal silvestre, o contato pode representar perigo tanto para a cobra quanto para as pessoas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que realizou a captura da serpente no local. Após avaliação, foi constatado que o animal estava em boas condições de saúde e sem ferimentos, não sendo necessário encaminhamento para atendimento veterinário.

Seguindo o protocolo da corporação, a cobra foi devolvida ao seu habitat natural, em uma área adequada e segura para a espécie.