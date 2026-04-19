Semana vai ser de chuva em boa parte de Pernambuco; confira previsão da Apac

Apac publicou, na manhã deste domingo, a previsão de chuva para a semana com severidade Moderada para Região Metropolitana e zonas da mata Norte e Sul de Pernambuco

Chuva no Recife (DP)

A semana que se inicia vai ser de chuva na Região Metropolitana do Recife e zonas da mata Norte e Sul do estado.

Foi o que publicou, na manhã deste domingo (19), a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A previsão indica que a segunda-feira será o dia de chuva mais intensa da semana, com severidade Moderada, com acúmulo de água entre 30mm e 50mm, em toda faixa mais próxima do litoral pernambucano.

Apac também prevê chuva para o Grande Recife, Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul de terça à sexta-feira, mas com menor intensidade: Fraca a Moderada, com acúmulo entre 10mm e 30mm.

Fernando de Noronha

O arquipélago de Fernando de Noronha está desde o sábado (18) sob alerta de Estado de Atenção.

“O Arquipélago de Fernando de Noronha está sob influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Pancadas de chuva moderada a forte são previstas e com possibilidades de vir acompanhadas de raios, trovões e ventos fortes”, diz a nota da Apac, que tem validade até o final deste domingo.

Para a segunda-feira a Apac também prevê chuva, com severidade Moderada. Nos outros duas da semana, acontecerá variação de Fraca e Fraca a Moderada.

Agreste e Sertão

A Apac prevê chuva Fraca para o Agreste e Sertão de Pernambuco.

Com exceção da quarta-feira, a previsão se mantém para os outros dias da semana na Agreste.

Para o Sertão, a chuva Fraca se repetirá apenas na terça, conforme a previsão da Apac.

