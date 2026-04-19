PRF apreende quase 300 m³ de madeira ilegal durante operação ambiental em Pernambuco

Madeira apreendida pela PRF no Sertão (Foto: PRF)

Desde o fim de março, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vem atuando no combate a crimes ambientais em Pernambuco por meio da Operação Sentinela, finalizada neste sábado (18). A ação contou com a atuação integrada de diferentes setores da corporação, incluindo áreas especializadas no enfrentamento ao crime e na fiscalização ambiental.

As atividades ocorreram nas unidades operacionais de Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina, com o emprego de oito operadores. Ao longo do período, foram registradas 21 ocorrências criminais. O desmatamento ilegal esteve entre os principais focos, com seis flagrantes de transporte irregular de madeira e a apreensão de 290,67 metros cúbicos do material.

Também foram identificadas 11 ocorrências relacionadas à poluição por emissões veiculares. No total, 24 veículos irregulares foram recolhidos e 12 pessoas foram detidas em flagrante.

Além das ações repressivas, as equipes realizaram atividades preventivas e de fiscalização, com 18 comandos e a emissão de 192 autos de infração, voltados à proteção ambiental e ao controle no transporte de produtos perigosos.

A Operação Sentinela integra as ações da PRF no monitoramento e enfrentamento de crimes ambientais no estado.