Estudante de fisioterapia e apaixonada por animais: quem era a mulher morta em sinistro entre carro e moto em Paudalho

Tamires Gomes da Costa, de 27 anos, morreu durante colisão entre moto e caminhão em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

Tamires Gomes da Costa estava indo para faculdade quando sofreu acidente (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Descrita como uma jovem tranquila, trabalhadora e dedicada à família, Tamires Gomes da Costa, de 27 anos, teve a vida interrompida de forma trágica após um sinistro de trânsito na PE-40, em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Natural de Chã de Alegria, Tamires era estudante de Fisioterapia e nutria uma paixão antiga pelos animais. Por esse motivo, segundo amigos, ela também cogitava seguir a profissão de veterinária.

“Ela sempre foi uma menina direita, de família, muito tranquila. Tratava todo mundo bem, era muito querida”, contou o estudante Thiago Menezes, amigo próximo da vítima desde a infância.

Além dos estudos, Tamires trabalhava de forma autônoma, vendendo perfumes e cosméticos. “Desde nova, ela gostava de trabalhar e conquistar as coisas dela”, lembrou Thiago.

Ligada à igreja evangélica Assembleia de Deus, Tamires também era conhecida pela convivência discreta e pela dedicação à família. Ela era mãe de dois filhos, de 8 anos e 12 anos. O mais velho estava com ela na garupa no momento do sinistro e se encontra internado no Hospital da Restauração, no Recife.

A morte precoce gerou forte comoção entre moradores de Paudalho. “Foi um choque muito grande. Todo mundo está revoltado e muito triste. São dias difíceis para a família”, afirmou o amigo.

Tamires morreu ainda no local após a colisão. Para familiares e amigos, fica a lembrança de uma jovem cheia de planos interrompidos de forma abrupta.

“Ela pensava no futuro, tinha sonhos. Era uma pessoa muito boa. Isso tudo é muito doloroso”, concluiu Thiago.

