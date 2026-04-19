Vítimas de desabamento de barreira em Olinda fazem limpeza dos entulhos por conta própria

Deslizamento ocorrido no dia 12 de abril deixou quatro casas interditadas em Águas Compridas, em Olinda

População de Águas Compridas limpa área de encosta por conta própria (Cortesia)

Moradores da Rua Oito de Janeiro, em Águas Compridas, Olinda, realizam por conta própria a limpeza da área onde uma encosta deslizou no último domingo, dia 12 de abril, deixando quatro casas interditadas.

De acordo com denúncia recebida pelo Diario de Pernambuco, a população resolveu agir depois que a limpeza realizada pela empresa Locar, que presta serviço ao município, deixou uma grande quantidade de entulhos no local.

"O vice-prefeito esteve no local, mas percorreu apenas parte da rua, registrou imagens e foi embora. A Locar realizou uma limpeza superficial e deixou entulhos na rua. A Defesa Civil colocou apenas parte de uma lona e também se retirou", diz trecho da denúncia enviada ao Diario.

Procurada pela reportagem, a prefeitura disse que a área já foi avaliada pela equipe técnica e aguarda a instalação de geomanta.

"Não há indicação segura para que populares realizem quaisquer tipo de escavações. Contudo, caso qualquer cidadão sinta a necessidade de algum tipo de auxílio, pode acionar a Defesa Civil por meio da central de atendimento", diz o posicionamento oficial.

De acordo com a gestão, a Defesa Civil já iniciou o processo necessário para a instalação da geomanta no perímetro que compreende a Rua Oito de Maio. Segundo a prefeitura, a solução é considerada definitiva no sentido de proporcionar segurança, bem-estar e a integridade da população.

O prazo para início da instalação é de até 45 dias. A Defesa Civil explica que a geomanta é um material geossintético formado por fibras em estrutura tridimensional, aplicado sobre o solo para controlar a erosão e ajudar na estabilização de taludes.

"Ela funciona como uma malha que vai proteger a referida superfície, reduzir o impacto da chuva e permitir o crescimento de vegetação, reforçando naturalmente o terreno. Sua principal vantagem é ser permeável, permitindo a drenagem da água e evitando acúmulo que pode causar deslizamentos, ao contrário da lona, que é impermeável e tem uso apenas temporário", conclui o posicionamento.