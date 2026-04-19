Recife anuncia prorrogação de inscrições para Prouni e Protec até o fim de abril

Candidatos do Recife têm até 30 de abril para se inscrever no Prouni e Protec em áreas de alta demanda

São mais de 25,6 mil bolsas?para o Programa Universidade?para Todos (Prouni) para o estado de Pernambuco (Foto: Studio Formatura/Galois/Divulgação)

As inscrições para os programas Prouni Recife e Protec Recife foram prorrogadas até o dia 30 de abril, ampliando o prazo para novos candidatos. A medida foi anunciada pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação. A participação é gratuita e deve ser feita pelo Portal da Educação do Recife.

Ao todo, são ofertadas 260 bolsas integrais, distribuídas entre cursos de licenciatura e formações técnicas. A iniciativa busca ampliar o acesso ao ensino superior e à qualificação profissional, conectando educação, inclusão social e desenvolvimento econômico.

“Temos uma boa notícia. As inscrições para o novo Prouni e o novo Protec foram prorrogadas até o dia 30. É importante que quem ainda não se inscreveu verifique se atende aos critérios. Podem participar pessoas que fizeram o Enem entre 2021 e 2025. Reformulamos os programas pensando na empregabilidade, para garantir renda a quem mais precisa”, afirmou o prefeito Victor Marques.

No Protec Recife, estão disponíveis cursos técnicos em áreas como Enfermagem, Análises Clínicas, Edificações, Saneamento, Cibersegurança e Banco de Dados. As formações são realizadas em parceria com o Instituto Global Attitude, o Porto Digital e o Real Hospital Português, ampliando as oportunidades em setores com alta demanda no mercado de trabalho.

Já o Prouni Recife oferece bolsas integrais para o curso de Licenciatura em Pedagogia, em parceria com a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), contribuindo para a formação de novos professores e o fortalecimento da educação pública.

Voltado a estudantes da rede pública, o Prouni Recife possibilita o ingresso em instituições privadas parceiras, promovendo inclusão educacional e ampliando trajetórias acadêmicas e profissionais.

O Protec Recife integra a política municipal de educação profissional e tecnológica, com formações que combinam teoria e prática e dialogam com as demandas do mercado local, fortalecendo a empregabilidade e a geração de renda.

A seleção será feita com base no desempenho no Enem. Podem participar estudantes residentes no Recife, egressos da rede pública, que tenham realizado o exame entre 2021 e 2025.

Com a prorrogação, os programas ampliam o alcance e reforçam a oferta de oportunidades em áreas estratégicas como tecnologia, saúde, infraestrutura e educação.