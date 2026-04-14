Professores do Recife e Olinda aderem à paralisação nacional e suspendem aulas na quarta (15)

Mobilização integra a 27ª Semana Nacional em Defesa da Educação Pública e inclui atos, debate virtual e pauta por valorização da categoria

Professores da rede municipal do Recife aderem à paralisação nacional (Foto: Filipe Gondim)

Professores das redes municipais do Recife e de Olinda vão aderir à paralisação nacional da educação nesta quarta-feira (15), com suspensão das atividades em todos os turnos. A mobilização faz parte da 27ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, organizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE), e reúne trabalhadores da área em diversas regiões do país.

No Recife, a paralisação foi definida pelo Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (SIMPERE). A entidade informa que a adesão local acompanha o calendário nacional de mobilizações, que tem como destaque a participação de representantes da categoria na Marcha da Classe Trabalhadora, em Brasília.

Segundo o sindicato, a Semana da Educação tem como objetivo estimular o debate sobre o papel da educação pública na construção de uma sociedade democrática, com foco em temas como igualdade, sustentabilidade e enfrentamento à violência, incluindo o feminicídio. A programação também reforça pautas históricas da categoria, como a defesa da gestão democrática, da liberdade de ensino e do pluralismo de ideias, princípios previstos na Constituição Federal.

Entre os pontos levantados pelos trabalhadores estão ainda críticas à militarização de escolas, à privatização do ensino e à terceirização de profissionais, além da defesa da regulamentação do uso da inteligência artificial na educação e do combate à chamada “plataformização” do ensino.

Representantes do SIMPERE afirmam que a paralisação integra um movimento nacional em defesa da educação pública e dos direitos da categoria. Para a direção do sindicato, a mobilização busca fortalecer o debate sobre valorização profissional e condições de trabalho.

Como parte da programação no Recife, está prevista a realização de uma transmissão ao vivo na noite desta quarta-feira, com participação de professores da rede municipal, para discutir desafios e perspectivas da educação pública.

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Educação, mas não teve retorno.

Olinda também adere à paralisação

Em Olinda, o Sindicato dos Professores Municipais (Sinpmol) também confirmou adesão ao movimento nacional. De acordo com a entidade, cerca de 100 escolas da rede municipal terão as atividades suspensas nos três turnos ao longo do dia.

Entre as principais reivindicações da categoria estão o cumprimento do piso salarial nacional do magistério, melhorias nas condições de trabalho e críticas ao que classificam como sucateamento da educação pública. Os professores também se posicionam contra a escala de trabalho 6x1.

A direção do sindicato afirma que a paralisação ocorre em meio a negociações com a gestão municipal. Segundo a entidade, ainda não houve avanços considerados satisfatórios nas discussões. A prefeitura de Olinda não teve posicionamento incluído no material divulgado pelo sindicato.

Além da paralisação desta quarta, os professores de Olinda aprovaram um calendário de mobilizações. Está prevista para a quinta-feira (16) uma vigília em frente à sede da prefeitura, com realização de assembleia e nova rodada de negociações.

A paralisação integra uma agenda nacional que mobiliza trabalhadores da educação em diferentes estados, com reivindicações que envolvem desde questões salariais até políticas públicas para o setor.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda disse que foi comunicada nesta terça-feira (14) sobre a paralisação. "Informamos que até o momento teremos a adesão parcial das unidades de ensino do município."