Olinda abre incrições para seleção simplificada com 600 vagas

Processo de seleção simplificada é da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Olinda e as 600 vagas são destinadas a candidatos de nível médio

Sede da Secretaria de Educação de Olinda (GOOGLE STREET VIEW)

A Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Olinda abriu inscrições, nesta quinta-feira (9), para seleção simplificada.

São 600 vagas destinadas a candidatos de nível médio para os cargos Auxiliar de Desenvolvimento dos Estudantes com Deficiência e/ou Transtorno Global do Desenvolvimento e Auxiliar do Desenvolvimento Infantil.

As inscrições vão até o dia 20 de abril e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Darwin. A taxa de participação é de R$ 45.

A seleção terá validade de um ano, podendo ser prorrogada por igual período.

Segundo o edital publicado pela Secretaria de Educação de Olinda, todos os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular, em etapa única.

A avaliação levará em conta a experiência profissional e os títulos apresentados, com caráter eliminatório e classificatório.

A organização do processo seletivo é de responsabilidade do Instituto Darwin, sob supervisão de uma comissão coordenadora.

Do total de vagas, 5% serão reservadas para pessoas com deficiência. Também haverá reserva de 22% para candidatos negros; 3% para indígenas; 5% para mães ou tutores de crianças e adolescentes com doenças incapacitantes, conforme previsto na Lei Municipal nº 6.357/2024.

Para participar do processo é preciso:

Ser brasileiro;

Ter no mínimo 18 anos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar quite com o serviço militar (no caso de candidatos do sexo masculino);

Comprovar a formação exigida para a função;

Não acumular cargos públicos, salvo nos casos permitidos por lei;

Apresentar a documentação exigida, entre outros requisitos.

O edital completo, com o cronograma e as orientações detalhadas, está disponível no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco (AMUPE) e no endereço eletrônico do Instituto Darwin.