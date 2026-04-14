Recife anuncia seleção simplificada com 300 vagas para Secretaria da Educação

As 300 vagas da seleção simplificada da Prefeitura do Recife são destinadas para contratação temporária de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI)

Prefeitura do Recife. (Foto: Arquivo/DP)

A Prefeitura do Recife anunciou, através de decreto publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira (14), a abertura de seleção simplificada para contratação de temporária de Auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADI).

Conforme o decreto, serão 300 vagas de ADI’s, com carga horária de 40 horas, “para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito da Secretaria de Educação do Município do Recife.”

As novas contratações temporárias terão validade de 12 meses, podendo ser prorrogáveis.

Os critérios para a realização do processo de seleção pública simplificada serão estabelecidos em Portaria Conjunta da Secretaria de Administração e da Secretaria de Educação, segundo decreto publicado nesta terça.